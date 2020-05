Granja instala cabine de teste rápido de Covid-19

A Prefeitura de Granja adquiriu 06 cabines de testes rápidos para o covid-19, e também 06 totens com saída de álcool em gel pra higienização das mãos.





As cabines servirão pra testar com mais rapidez e eficácia os pacientes com quadro suspeito de Covid-19.





Uma cabine de teste e um totem de álcool em gel já foram instalados na UPA 24h Antônia Coelho.





As demais cabines serão instaladas estrategicamente espalhadas pelo município de acordo com a demanda da população.





A Secretaria Municipal de Saúde continua também com o trabalho de busca ativa, com nossos profissionais de saúde e equipes volantes devidamente capacitadas, fazendo testes nas casas das pessoas que apresentam sintomas.





Via Ascom Granja