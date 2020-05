Justiça autoriza reabertura escalonada do comércio em Brasília

A retomada gradual do comércio no Distrito Federal está autorizada pela Justiça. A decisão, que aconteceu nesta sexta-feira (15), é da juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, da 3ª Vara Federal Cível do Distrito Federal e impõe que a reabertura aconteça de forma escalonada. O início do escalonamento ainda precisa ser planejado pelo Governo do Distrito Federal.





As primeiras atividades que devem ser liberadas são atacadistas, representantes comerciais e varejistas, além de serviço de informação e comunicação, como agências de publicidade e consultorias empresariais. No mesmo bloco estão atividades administrativas e serviços complementares, como agências de viagem, fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.





A segunda etapa, após 15 dias, inclui a reabertura de shoppings e centros comerciais. Em seguida, após 30 dias de liberação do primeiro grupo de atividades, restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas, serviços ambulantes de alimentação, como Food Trucks, buffês , cabeleireiros e outras atividades ligadas à beleza estarão autorizados. Na quarta etapa, 45 dias dias após a primeira abertura, é a vez de cinemas, atividades culturais, academias, clubes e templos religiosos. Escolas e administração pública estão por último na lista.





Fonte: Jovem Pan