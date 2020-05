Durante ato em Brasília, Bolsonaro diz que Brasil sairá mais forte da pandemia

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse, neste domingo (17), durante uma manifestação em Brasília, que o governo federal tem dado todo o apoio para atender doentes da Covid-19 e que espera que a epidemia passe logo.





– Manifestação pura da democracia. Estou muito honrado com isso. O governo federal tem dado todo o apoio para atender as pessoas que contraíram o vírus e esperamos brevemente ficar livre dessa questão, para o bem de todos nós. O Brasil, tenho certeza, certeza, voltará mais forte – declarou.



Em meio a uma crise política, o mandatário foi à rampa do Palácio do Planalto, juntamente com vários ministros e ao menos dois de seus filhos, Eduardo e Carlos, para saudar os manifestantes.

Antes de descer para cumprimentar o público, ele ressaltou que, nesta vez, não há “nenhuma faixa, nenhuma bandeira que atente contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito”.

– O que nós queremos é resgatar os valores que formam a nossa nacionalidade, respeitar a família – afirmou.

Antes da chegada de Bolsonaro no ato, seguranças do Planalto pediram a manifestantes a retirada de faixas contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF), colocadas nas grades de proteção no entorno do local. (Folhapress)