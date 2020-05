XII Jornada de Enfermagem UNINTA destacará a importância da profissão no Século XXI

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta - UNINTA promoverá mais uma edição da sua Jornada acadêmica, evento que permite aos estudantes experiências com profissionais destacados da área e a produção científica como parte da sua formação.





O evento ocorrerá entre os dias 25 e 29 de maio e terá como eixo temático "O empoderamento da enfermagem no século XXI". Podem participar alunos do curso e de outras graduações da instituição ou de outras instituições de ensino.





A Jornada ocorrerá em formato virtual, com acesso dos estudantes a palestras on-line e apresentação de produções em plataforma virtual de ensino. Sobre a proposta, o Coordenador do Curso de Enfermagem, Prof. Me. Francisco Meykel Amancio Gomes, destacou que "A Jornada de Enfermagem do UNINTA chega à sua décima segunda edição e, neste ano de 2020, vem adequar-se ao atual momento no qual o país está vivenciando, frente à pandemia pelo Covid-19. Portanto, o evento acontecerá por meio de plataforma virtual, pois garantirá o distanciamento necessário, mas a aproximação de conhecimentos a serem compartilhados para o crescimento desta profissão de excelência", ressalta o docente.





"A enfermagem tem mostrado a sua força no enfrentamento à atual pandemia, no entanto, enquanto componente de formação superior, sabemos que podemos crescer ainda mais pela aproximação ampliada com o conhecimento e a pesquisa. Compreendemos que é por meio da ciência que podemos garantir o reconhecimento da sociedade como profissão indispensável para a saúde dos brasileiros" complementa o professor Meykel.





A XII Jornada de Enfermagem UNINTA se desenvolverá em consonância com a campanha Nursing Now", que ocorre em nível mundial. O tema da jornada tratará do empoderamento da Enfermagem no século XXI em uma programação de cinco dias com palestrantes de excelência, que discorrerão sobre assuntos do ensino, pesquisa e atuação profissional da Enfermagem, além da apresentação de trabalhos científicos e premiação das melhores pesquisas compartilhadas no evento.









SERVIÇO:

Evento: XII Jornada de Enfermagem UNINTA.

Data: 25 a 28 de maio.

Curso: Enfermagem.

Local: On-line.





Organizador: Prof. Me. Francisco Meykel Amancio Gomes.