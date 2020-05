Laudos de todos os 3 exames de Bolsonaro atestam negativo para o Coronavírus

O resultado dos três exames de Jair Bolsonaro para Covid-19 foi de fato negativo, conforme havia dito o presidente. O laudo ficou público no sistema do STF por decisão de Ricardo Lewandowski. Ontem a AGU entregou ao gabinete do ministro os exames, destaca a Revista Época.



“A União, ao submeter os laudos dos exames a que se sujeitou o Presidente da República, para a eventual detecção da Covid-19, acabou por atender o pleito que a reclamante (o jornal Estado de S. Paulo) formulou no bojo da mencionada Ação Ordinária ainda em tramitação na primeira instância, dando, assim, integral cumprimento à tutela antecipada concedida pelo juízo de origem. De fato, com a entrega dos referidos laudos laboratoriais, deixou de existir o obstáculo para que tal ocorresse, representado pela decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença 2.704/SP, em face da entrega espontânea dessa documentação, pela União, ao Supremo Tribunal Federal, para que deles tivesse ciência a reclamante”, escreveu Lewandowski na decisão.



Os exames foram enviados pela AGU a Ricardo Lewandowski, no âmbito de uma reclamação do Estado de S. Paulo no intuito de quebrar a privacidade do presidente da república. O primeiro teste foi feito pelo presidente logo após retornar dos Estados Unidos, em março, quando a cada dia novos nomes de sua comitiva se descobriam infectados. O segundo exame foi feito dias depois, seguindo o protocolo recomendado pelas autoridades de saúde.



Bolsonaro sempre alegou que nunca contraiu a doença, que gostaria de manter sigilosos os exames por uma questão ideológica de defesa da privacidade do cidadão.

