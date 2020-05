Menina que troca máscara por comida no RJ gera comoção

Família da jovem passa por dificuldades após mãe ficar sem emprego em razão da pandemia.

A foto de uma menina com um cartaz que diz: “Troco uma máscara por um alimento”, comoveu as redes sociais e estimulou, na prática, a solidariedade em prol dos que perderam suas rendas diante do difícil momento causado pela pandemia de Covid-19, e o consequente fechamento da economia.





A criança da imagem estava em um sinal de trânsito no cruzamento da Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A jovem que segura o cartaz tem apenas nove anos, já a mãe, que está sempre ao lado dela, tem três filhos e está desempregada.





– No primeiro dia, fiquei envergonhada. Fiquei com medo da reação das pessoas de querer me criticar – disse a mãe.





Na quarta-feira (13), as duas saíram de casa, que fica na comunidade de Antares, Zona Oeste do Rio, e foram para o sinal por volta das 6h30. O pedido é por algo que tem faltado na mesa de muita gente diante da crise: comida.





Antes da pandemia, a mãe trabalhava como vendedora de picolé e diarista, quando ficou sem serviço. Ela então começou a vender doces no sinal e, para a surpresa dela, a filha pediu para acompanhá-la.





– Minha mãe é trabalhadora. Trabalha em todo lugar. Faxina. Na praia. Vi ela fazendo isso e decidi fazer com ela também pra ver se a gente ganha um trocado – relatou a menina.





Apesar do momento difícil pelo qual a família passa, muitas pessoas se solidarizaram, motivadas principalmente pelas fotos que foram parar nas redes sociais. Durante a manhã de quarta, várias pessoas pararam as duas no sinal para ajudá-las.





– Sem explicação para tudo isso que está acontecendo. Agradeço a Deus e às pessoas que estão colaborando, ajudando – completa.





(Pleno News