PANDEMIA DA BALA: chacina na madrugada deixa quatro mortos na guerra de facções em Maranguape

Quatro homens foram assassinados na madrugada desta quinta-feira (13), em mais um capítulo da guerra entre facções criminosas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A chacina ocorreu em Maranguape, município que vem sendo abalado com uma sequência de execuções sumárias que já deixou 14 mortos em apenas duas semanas de maio.





O crime ocorreu por volta de 4 horas, quando criminosos fortemente armados invadiram uma residência localizada na Rua Vera Cláudia, na comunidade conhecida por Área Seca, bairro Novo Maranguape. As vítimas dormiam quando foram surpreendidas pelos criminosos. Os assassinos derrubaram as portas da casa e foram logo disparando tiros de pistola e de espingardas de calibre 12 (escopetas) nas cabeças das vítimas ainda no chão.





De acordo com os primeiros levantamentos feitos pela Polícia, os quatro homens mortos foram identificados apenas como sendo os irmãos Nardilan e Nardiey, e dois amigos deles, identificados por Rodrigo e Henrique.





Outra informação da Polícia revela que nenhum dos quatro homens mortos possuía antecedentes criminais.





Após a matança, os atiradores teriam fugido em um carro de placas não identificadas, deixando para trás muitas cápsulas de balas, que foram recolhidas pela equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e serão analisadas através de exames de balística.





Outro crime





Horas antes da chacina, uma mulher também foi assassinada em Maranguape. A vítima, identificada como Érika Dayane Araújo do Nascimento, 26 anos, foi fuzilada na porta de casa, na localidade de Ucucará, local onde houve outro homicídio no último dia 9, tendo como vítima um jovem identificado por Diego. Diante disso, a Polícia tenta saber se há ligações entre os crimes anteriores e a chacina da madrugada de hoje.





Mortes em sequência





Desde o começo do mês, vários assassinatos já foram registrados em Maranguape por conta da guerra travada entre os criminosos de facções. Veja a seguir, a lista dos mortos em maio:





01 (02/5) – Vítima não identificada (sexo masculino (bala) – Localidade Trapiá





02 (02/5) – Vítima identificada por Claudiane (bala) – Localidade Trapiá





03 (06/5) – Josué Ramos de Almeida, 19 (bala) – Rua Nilo Campelo/Novo Parque Iracema





04 (06/5) – Vitória Tatyra Aragão da Silva, 14 (bala) – R Nilo Campelo/Novo Parque Iracema





05 (07/5) – Vítima identificada por Darlyane (bala) – R. Afrânio Mendes Costa/Novo Parque Iracema





06 (09/5) – Vítima identificada por Diego (bala) – Rua Alberto Lopes/Loc. Urucará





07 (11/5) – Vítima identificada apenas por Leandro (bala) – Rua Santa Efigênia/Pq. São João





08 (11/5) – Vítima identificada por Antônia J. (bala) – Rua Santa Efigênia/Parque São João





09 (13/5) – Érika Dayane Araújo Nascimento, 26 (bala) – Localidade Ucurará





10 (14/5) – Vítima identificada por Rodrigo (bala) – Área Seca/Bairro Novo Maranguape





11 (14/5) – Vítima identificada por Nardiey (bala) – Área Seca/Bairro Novo Maranguape





12 (14/5) – Vítima identificada por Nardilan (bala) – Área Seca/Bairro Novo Maranguape





13 (14/5) – Vítima identificada por Henrique (bala) – Área Seca/Bairro Novo Maranguape.





(Fernando Ribeiro)