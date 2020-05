TikTok é acusado de violar privacidade de crianças

Grupos denunciaram o aplicativo e pediram a exclusão de vídeos de menores.





O Center for Digital Democracy, o Campaign for a Commercial-Free Childhood e outros grupos de defesa da privacidade alegam que o aplicativo TikTok violou uma lei que protege a privacidade das crianças online. As entidades apresentaram uma queixa na Federal Trade Commission (FTC), que atua na defesa do consumidor nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (14).





Os grupos disseram que o aplicativo, que se tornou popular entre crianças e adolescentes, não conseguiu excluir todos os vídeos feitos por crianças menores de 13 anos. Segundo a porta-voz do TikTok, Hilary McQuaide, a empresa leva a privacidade a sério e está comprometida em ajudar que a plataforma continue sendo uma comunidade segura e divertida para os usuários.





– Descobrimos que o TikTok atualmente tem muitos usuários com menos de 13 anos de idade e muitos deles ainda têm vídeos de si mesmos que foram enviados em 2016, por isso é especialmente importante que a FTC investigue rápida e minuciosamente as práticas do TikTok e tome medidas efetivas de aplicação – disse a denúncia enviada ao FTC.





(Fernando Ribeiro)