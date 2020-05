Morre um dos envolvidos na morte do técnico de enfermagem Fernando do Espírito Santo

Dario Teilon Silva Lima, natural de Sobral, residia na rua Oriano Mendes, morreu na manhã desta quarta feira (13) na UPA do Parque Santo Antônio, em Sobral. Segundo informações, o presidiário teria sido vítima de espancamento no interior da Pires, supostamente por outros detentos. Dario devido aos espancamentos, sofreu pancada na cabeça, sendo levado para a enfermaria da unidade prisional, onde estava se tratando a quase uma semana e por conta da gravidade, no dia de ontem teria passado mal e ao ser levado com urgência para a UPA, não resistiu a gravidade e entrou em óbito. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal a fim de ser submetido ao exame de necropsia. Dario Teilon Silva Lima, estava preso há quase três meses na PIRS por ter sido indiciado na investigação da Polícia Civil por crime de latrocínio (assalto seguido de morte) contra o técnico de enfermagem Fernando do Espírito Santo, ocorrido no mês de Fevereiro do corrente ano. Dário era comparsa de Dienes Nascimento Lima, que na companhia de Dielson Victor de Carvalho, levaram a vítima para uma área rural de Meruoca e o executaram a pedradas e tiros, e em seguida jogaram o corpo em um penhasco, conforme relato do Delegado Paulo Castro, que investigou o caso. A polícia civil de Sobral vai abrir inquérito policial para apurar a morte da vítima dentro da cadeia.





Com informações de Olivando Alves