Paulistas não aceitam manter quarentena e planejam reação

Após o governador João Doria prorrogar a quarentena no estado de São Paulo até o dia 31 de maio, paulistanos se reuniram nas redes sociais através da hashtag #ReageSP. No Twitter, o grupo defende o retorno das atividades econômicas e responsabiliza Doria pelo atual caos econômico no estado.



Desde 24 de março, apenas serviços essenciais estão abertos ao público no estado, como medida para conter o avanço do novo coronavírus. O prazo tem sido postergado várias vezes. Segundo o governo, isso é avaliado de acordo com a velocidade da contaminação no estado.



Atualmente, São Paulo lidera como estado com maior número de mortos e infectados. Ao todo, são quase 40 mil infectados e mais de 3,2 mil vítimas. (Pleno News)

