PT vai à Justiça para pedir ‘Lockdown’ em São Paulo

Eles afirmam que a Grande São Paulo concentra 10% da população brasileira e corre o risco de se transformar numa tragédia muitas vezes pior do que a de Nova York, onde, segundo argumentam, a recuperação só começou após “duríssimo ‘lockdown'”.



Eles dizem até que as ‘carreatas’ feitas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas têm agravado o descontrole da doença na capital. “Não se detêm diante de hospitais regulares e de campanha dedicados ao tratamento da doença, ferem a lei e colocam sua pretensa liberdade de expressão —na verdade mensagens de ódio ao Congresso e ao STF, com clamor à edição de atos de exceção— acima do direito à vida”.



No Maranhão, primeiro estado brasileiro a implementar o chamado “lockdown”, foi a Justiça que determinou a implantação da medida.

(República de Curitiba)