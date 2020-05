Termina nesta quarta prazo para atualizar título de eleitor

O calendário eleitoral está mantido mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus e esta quarta-feira (6) é o último dia para a atualização do título de eleitor. Quem precisar emitir o documento, transferi-lo ou alterar dados deve fazê-lo seguindo os pas sos no site da Justiça Eleitoral





Quem estiver com documento irregular, não poderá votar nas próximas eleições, marcadas para outubro, e estará passível de multa. Não será necessário ter a biometria cadastrada. Segundo o TSE, está suspenso o cancelamento dos títulos de eleitor nos municípios em que o cadastramento biométrico foi obrigatório em 2019. Contudo, após as eleições de 2020, esses eleitores deverão procurar o cartório eleitoral para regularizar sua situação, pois o título estará cancelado novamente.​





SERVIÇOS DISPONÍVEIS ONLINE





Requisição da primeira via do título (alistamento)

Mudança de município (transferência)

Alteração do local de votação (zona eleitoral)

Revisão para regularização de título cancelado

Alteração de dados cadastrais

Situação eleitoral

Antes de fazer a solicitação, o eleitor deve verificar se possui débitos com a Justiça Eleitoral. Caso possua, é preciso emitir o boleto e efetuar o pagamento.





DOCUMENTOS NECESSÁRIOS





Documento de identificação com foto (frente e verso)

Selfie do requerente segurando, ao lado do rosto, o documento de identificação

Comprovante de residência

No caso de pessoas do sexo masculino, com idade entre 18 e 45 anos, também é preciso apresentar comprovante de quitação do serviço militar





CADASTRO BIOMÉTRICO





Não está sendo realizada coleta de dados biométricos. Eleitores que ainda não fizeram o cadastro da biometria deverão fazê-lo posteriormente.





(Folhapress)