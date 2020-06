BANDIDOS ARMADOS DE FUZIL TROCAM TIROS COM PMs NO BAIRRO SANTA CASA, EM SOBRAL

Na madrugada desta terça-feria (23), por volta das 04h30, Policiais Militares da Força Tática e do COTAR realizavam patrulhamento pela rua da Lagoa, quando se depararam com oito indivíduos armados em três motocicletas. Ao avistar a composição policial, o trio efetuou disparos contra a composição policial, que revidou e deu início a uma perseguição por várias ruas do bairro Santa Casa.





Acuados, os bandidos abandonaram as motocicletas e fugiram no matagal. Os PMs apreenderam as motos e as conduziram para Delegacia de Polícia, para a realização dos procedimentos legais.





Felizmente, nenhum policial ficou ferido.





Duas motocicletas tinham queixa de roubo.





A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o crime.



Detalhe



Os criminosos estavam armados com um fuzil.





(Sobral 24 horas)