Homem é encontrado morto na cidade de Santana do Acaraú

O corpo foi localizado por populares em um terreno baldio próximo ao Colégio Santanense com perfurações a bala.

O corpo de Raimundo Nonato Marques (Lorinho), 35 anos, foi encontrado por populares em um terreno baldio na manhã desta terça-feira (23), atrás do colégio Santanense no bairro São Miguel Arcanjo na cidade de Santana do Acaraú. Segundo a Polícia Militar, o homem estava em liberdade há poucos dias e respondia por crimes previstos nos artigos 121 e 157 do Código Penal Brasileiro.





Segundo declaração de moradores, foram ouvidos disparos de arma de fogo durante a madrugada, o que pode ter ocasionado a morte do homem.





A Perícia recolheu o corpo para necropsia no IML de Sobral.





A Polícia Civil irá investigar o crime.





