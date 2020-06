Vereador José Crisóstomo Ibiapina alerta para um ensaio ditatorial na Câmara de Vereadores de Sobral, a partir de um projeto da vereadora Socorrinha Brasileiro (PDT), que põe fim à condição dos vereadores apresentarem emendas. Isso, é, na visão do vereador, um cerceamento do direito e um contrapasso na história do Legislativo sobralense.

