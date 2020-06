CAMOCIENSE MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM PARAIPABA

O camocinense conhecido por Rafael do Caranguejo veio a óbito após capotar o veículo que dirigia, uma Toyota Hilux de cor preta com placa de Camocim, no trecho de uma estrada carroçável próximo ao município de Paraipaba.





As informações preliminares dão conta que no veículo haviam 4 ocupantes, sendo 3 homens e uma mulher. Todos da mesma família.





Informações dão conta de que a vítima fatal residia nas proximidades da igrejinha São Francisco (Camocim) e trabalhava na venda de Caranguejos.





Veja mais sobre:

Com informações do Radialista Irlo Jr