PANDEMIA DA BALA EM SOBRAL: DUPLO HOMICÍDIO É REGISTRADO NO BAIRRO DOM EXPEDITO

Na madrugada deste domingo (7), por volta das 03h00, aconteceu um duplo homicídio na rua Itália, Bairro Dom Expedito.





As vítimas foram identificadas como Maria da Conceição Melo dos Santos, 35 anos e Carlos da Silva, 38 anos, ambos residiam no referido bairro. O casal foi executado com tiros na cabeça.





A mulher morreu no local. Carlos da Silva foi socorrido para o hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.





As vítima tinham passagem pela polícia.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.



Sobral registra 42 homicídios dolosos no corrente ano.