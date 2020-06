Live do Maranhense "Caneta Azul" é excluída do YouTube e cantor cobra explicações

A live realizada no último domingo (31), ultrapassou a marca de 1,5 milhões de views.

O cantor maranhense Manoel Gomes, dono do hit ‘Caneta Azul’, teve sua live beneficente excluída do YouTube. A live, realizada no último domingo (31), ultrapassou a marca de 1,5 milhões de views.





De acordo com o site Imirante, Manoel Gomes relatou no dia da live muitas outros perfis falsos estavam transmitindo simultaneamente a apresentação do cantor. “No dia da transmissão fizeram muitas maldades comigo, coisas que jamais fiz com alguém, criaram páginas falsas em várias plataformas transmitindo minha live e eu não pude fazer nada”, diz.





Além disso, Manoel Gomes lamenta o fato de sua live nunca ter sido monetizada em seu canal do YouTube. O cantor faz um apelo para que as pessoas o ajudem. Ainda segundo Manoel, o vídeo foi tirado do ar sem nenhuma explicação. “Eu não sei quem tirou, por que tirou e não sei como existem pessoas assim”, lamenta.





O dono do hit ‘Caneta Azul’ diz estar muito triste a abalado com a situação. “Eu e meu empresário somos pessoas humildes, do interior, do bem e nunca fizemos mal a ninguém, pelo contrário, sempre procuramos ajudar dentro da nossa possibilidade abraçando o povo, fazendo vídeos e doações”, afirma o cantor.