DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta envia mensagem ao Blog Sobral 24 horas, denunciando o hospital Santa Casa de Sobral.



Veja à íntegra da denúncia:

"Olá boa noite..queria denunciar a falta de consideração do setor responsável pelos pacientes com covid que se encontram internado no hospital Santa Casa de Sobral. Não temos informações claras a respeito da real situação dela, quando ligamos o telefone chama que cai a ligação. Hoje sábado.. disseram que não saiu boletim dos pacientes e infelizmente além da saudades ficamos sem notícias.









Minha mãe esta internada.









Pelo amor de Deus! Assistente Social ou setor responsável, minha mãe tem família, tem filhos. É direito nosso saber o que está acontecendo."