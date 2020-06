Ceará tem 5.402 mortes em decorrência da Covid-19, número de casos chega a 89.485

3.086 óbitos foram registrados na Capital. O Estado tem 65.720 pacientes recuperados.

O número de infectados pelo novo coronavírus no Ceará chegou a 89.485, com 5.402 mortes em decorrência da doença. Os dados não da plataforma IntegrSUS, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), atualizados às 9h59.





A letalidade da doença no Estado, que é a proporção entre o número de casos e mortes por Covid-19, está em 6%.





Nos últimos 15 e 16 de junho, o Estado registrou as menores taxas de transmissão da Covid-19 desde que o vírus começou a circular em território cearense. O índice atingiu o menor valor analisado, de 0,73. Ou seja, nas circunstâncias atuais, cada grupo de 100 pessoas infectadas com o vírus, por exemplo, contamina outras 73 saudáveis.





65.720 pessoas já se recuperaram da doença, segundo o IntegraSUS.





Fortaleza é a cidade de maior prevalência da doença, com 32.423 registros da Covid-19. 3.086 pacientes não resistiram na capital.





Em seguida no número de casos, está Sobral (4.900), Caucaia (3.226), Maracanaú (2.942), Quixadá (1.484) e Itapipoca (1.428).





Sobral, que está em regime de lockdown com outros municípios ds Região Norte, já contabilizou 188 mortes em decorrência do Sars-Cov-2. Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, têm 243 e 194 óbitos, respectivamente.





O Ceará já realizou 211.950 testes para detectar o novo coronavírus. Há 57.996 casos suspeitos, ainda em investigação.









O índice de ocupação de leito









O Governador Camilo Santana deve anunciar se o Estado irá progredir no plano de retomada econômica nos próximos dias. A capital está na fase 1 da reabertura até o dia 22. Aracaú, Camocim, Sobral e Itarema estão em isolamento social rígido, enquanto o resto do Estado está na fase de transição.





O secretário da Saúde informou em entrevista ao Sistema Verdes Mares que Fortaleza deve seguir em flexibilização, caso a redução nas taxas de óbitos e casos se mantenham.





