Chá de hortelã com gengibre: anti-inflamatório e também ajuda a emagrecer

Os chás de plantas medicinais são excelentes para a saúde.





Um bom exemplo é o chá de hortelã com gengibre, que é extremamente benéfico para o organismo.





Tanto a hortelã quanto o gengibre possuem inúmeras propriedades medicinais.

Benefícios da hortelã





A hortelã possui vitaminas A, B6, C, E, K, antioxidantes, ácido fólico e riboflavina.





Além disso, segundo estudo do Ministério da Saúde, a hortelã tem ação antibacteriana, antifúngica e anti-inflamatória.





Ainda de acordo com estudo da Wheeling Jesuit University, o cheiro e o sabor da hortelã têm efeitos no cérebro e podem melhorar:





-raciocínio

-resolução de problemas

-formação de conceitos

-julgamentos

-atenção

-memória





Fortalece o sistema imunológico





A hortelã contém vitaminas e minerais que ajudam na proteção do corpo contra inflamações e infecções.





Além disso, ajuda a fortalecer o organismo e auxilia na imunidade.

Melhora a digestão





De acordo com estudo da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), a hortelã ajuda a relaxar os músculos do estômago.





Dessa maneira, melhora o fluxo de bile – que o corpo usa para digerir gorduras.





Além disso, a hortelã também auxilia no tratamento dos sintomas da síndrome do cólon irritado, dor, inchaço, gases e diarreia.





Desintoxica o corpo





Devido à sua ação anti-inflamatória, a hortelã ajuda desintoxicar o organismo, deixando-o livre de toxinas, substâncias inflamatórias e nocivas ao organismo.





Além do mais, ela evita a retenção de líquidos, atuando como um ótimo diurético para quem sofre de problemas renais.





Problemas respiratórios





A hortelã ajuda a “abrir” as vias aéreas, sendo eficaz para pessoas que sofrem com asma e alergias respiratórias.





O mentol presente na erva também ajuda a aliviar os sintomas de gripes e resfriados.





Além disso, possui ação expectorante, ajudando a expelir o muco, a diminuir a tosse e a combater a dor de garganta.





Melhora a saúde bucal





A hortelã, devido à ação antibacteriana, ajuda a neutralizar o mau hálito, além de combater as bactérias que causam cáries.





Alivia dores





As folhas de hortelã, devido à ação calmante, podem aliviar dores de cabeça, de estômago e musculares.





Além disso, esta planta possui ação vasodilatadora, que melhora a circulação do corpo.





Por fim, as folhas da hortelã possui propriedades que auxiliam no relaxamento dos músculos, e por isso ameniza cólicas e náuseas.





Ajuda a emagrecer





A hortelã é um excelente aliado para o emagrecimento saudável.





Esta erva auxilia no controle dos níveis de colesterol no corpo, aumentando o bom (HDL) e reduzindo o ruim (LDL).





Dessa maneira previne doenças cardiovasculares e diminui a quantidade de gordura corporal.





Calmante





A hortelã possui efeitos tranquilizantes que atuam diretamente no cérebro, desse modo, faz com que o corpo consiga relaxar com facilidade.





Além disso, reduz a sensação de fadiga, sendo indicada para pessoas que passam por situações estressantes.





Benefícios do gengibre





O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, além de minerais importantes, como magnésio e potássio.

Ajuda a controlar o diabetes





O gengibre possui gingerois, substâncias com propriedades digestivas que ajudam no controle de diabetes tipo 2.





Segundo estudo da Universidade de Ciências Médicas de Teerã, no Irã, o gengibre colabora com a melhora na secreção de insulina.





A pesquisa comprovou que o alimento pode reduzir a glicose no sangue.





Ajuda a emagrecer





Devido seu poder termogênico, ou seja, aumenta a temperatura do organismo, o gengibre ajuda o organismo queimar mais calorias.





Ele também causa saciedade, reduzindo a apetite e a absorção de gorduras, contribuindo para o emagrecimento saudável.





De acordo com estudo da Columbia University, nos Estados Unidos, o gengibre foi bastante eficiente no gasto de energia e aumento da saciedade.





Combate infecções





Devido à presença de gingerol, o gengibre ajuda a diminuir o risco de infecções no organismo.





Ele auxilia no combate as bactérias orais que estão relacionadas a doenças inflamatórias nas gengivas, como gengivite.





Além disso, também combate o vírus sincicial respiratório, que é um dos causadores das infecções respiratórias em recém-nascidos e crianças pequenas.





Ademais, devido às propriedades descongestionantes, o gengibre contribui para limpar as vias respiratórias do muco.





Ele também combate a tosse, devido às propriedades expectorantes e anti-inflamatórias.





Reduz a dor





As propriedades anti-inflamatórias do gengibre ajudam a controlar a dor muscular.





Um estudo da Universidade de Miami, Estados Unidos, concluiu que o efeito anti-inflamatório do gengibre aliviou significativamente os sintomas da osteoartrite em pacientes com essa condição.





Melhora digestão





O consumo de gengibre ajuda a melhorar o funcionamento do pâncreas, gerando mais enzimas que favorecem a absorção de nutrientes e facilitam a digestão.





Além disso, ele acelera o esvaziamento do estômago de pessoas que sofrem de indigestão crônica, ajuda a combater náuseas e enjoos.





Chá de hortelã com gengibre





Juntos, a hortelã e o gengibre formam uma excelente combinação medicinal.





Ingredientes:





-5 folhas de hortelã

-1 fatia fina de gengibre

-1 xícara de água





Modo de preparo:





Coloque a água para ferver.





Assim que levantar fervura desligue o fogo, coloque a hortelã, o gengibre e abafe.





Deixe em infusão por dez minutos.





Em seguida, coe e beba.





Caso queira adoçar, use mel orgânico ou açúcar mascavo.





Tome três xícaras desse chá por dia, não mais que isso, pois os dois ingredientes se consumidos em excesso podem provocar efeitos colaterais.





Além disso, gestantes e crianças com menos de 5 anos de idade também não devem consumir este chá.





(CURA PELA NATUREZA)