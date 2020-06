Fenômeno de audiência, Sikêra Junior terá o maior salário da RedeTV!

O apresentador Sikêra Jr. é uma das grandes estrelas da RedeTV! na atualidade, principalmente após ter assinado um novo contrato com a emissora, com duração por sete anos. O novo compromisso ainda colocou o comandante do ‘Alerta Nacional’ à frente de outros grandes nomes do canal em um quesito: salário.





Recentemente, o apresentador até aventou a possibilidade de ser remanejado para o horário nobre para enfrentar o Jornal Nacional.





De acordo com informações levantadas pelo colunista Fefito, do UOL, Sikêra terá o salário mais alto do canal, podendo superar a marca de R$ 500 mil, deixando até Luciana Gimenez para trás, que recebe cerca de R$ 400 mil mensais, destaca a Istoé Gente!





O colunista do UOL informa também que o apresentador seguirá gravando seu programa de Manaus, no Amazonas, onde ele também apresenta o ‘Alerta Amazonas’, da TV A Crítica, afiliada da RedeTV!.





(República Curitiba)