Doria determina multa de R$500 para cidadãos que estiverem sem máscara em locais públicos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), anunciou a aplicação de multa no valor de R$ 5.000 para estabelecimentos que tiverem pessoas sem máscaras.

“Estabelecimentos comerciais, de qualquer tamanho, que a partir do dia 1º de julho no Estado de São Paulo forem flagrados pela Vigilância Sanitária com a presença de pessoas sem a utilização de máscaras serão multados em R$ 5 mil por pessoa e por vez. Se tiverem 10 pessoas, serão dez multas sucessivas, se tiverem 20 pessoas serão 20 multas sucessivas”, disse.





O tucano afirmou ainda que a vigilância sanitária também multará pessoas sem máscara em locais públicos em R$ 500.





“O governo do estado de São Paulo, com o apoio das prefeituras municipais, estabelece uma multa para pessoas físicas flagradas sem máscara em espaços públicos, a multa é de R$ 500”, disse enfaticamente.





As novas regras passam a valer a partir de julho. A medida foi anunciada pelo governador durante reunião diária com a imprensa, no Palácio oficial do governo.





(República Curitiba)