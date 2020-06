Governo dos EUA prevê vacina contra Covid ainda em 2020

Medicamento seria compartilhado para os países parceiros

Os Estados Unidos acreditam que o lançamento de uma vacina contra o coronavírus para a população norte-americana pode acontecer ainda em 2020. A diretora do Programa de Pesquisa de Doenças Infecciosas das Forças Armadas, a coronel Wendy Sammons-Jackson, disse que é “razoável esperar que algum tipo de vacina estará disponível em certo nível para parte da população até o final do ano”.





Em maio, o secretário de Defesa, Mark Esper, garantiu que as Forças Armadas americanas e outros setores do governo estão trabalhando junto a empresas privadas para a criação da vacina. Além da população dos EUA, a intenção é compartilhar a possível cura com parceiros do país. (Pleno News)