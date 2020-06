Pandemia da bala: em 24 horas, 13 pessoas foram assassinadas no Ceará nesta terça-feira

Treze pessoas foram mortas no Ceará nas últimas 24 horas, conforme registros das polícias Civil e Militar. Sete crimes de morte ocorreram no interior do estado e os demais na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza. Um duplo homicídio aconteceu na zona Norte do Ceará, quando mãe e filho foram executados, a tiros, dentro de casa, na cidade de Acaraú. Em Lavras da Mangabeira, foi registrado um caso de feminicídio.





No começo da noite desta terça-feira, a localidade de Aroeira, na zona rural do Município de Acaraú, no Litoral Norte do estado, foi palco de um duplo assassinato, o segundo do mês de junho, quando bandidos invadiram uma residência e mataram uma dona de casa e seu filho. De acordo com a Polícia, um dos assassinos usava uma espingarda de calibre 12 (escopeta) e o tiro no rosto da mulher a deixou irreconhecível. Os nomes das vítimas não foram revelados.





Em Lavras da Mangabeira, um crime de feminicídio foi registrado também na noite desta terça-feira (2). Uma jovem identificada por Janiele Sousa Rodrigues, 25 anos, foi morta a tiros dentro de casa, no Centro da cidade, a poucos metros da sede da Secretaria Municipal de Saúde. Um ex-companheiro da vítima é o suspeito do assassinato.





Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, o jovem Luanderson Hugo Gomes da Silva, 21 anos, foi morto, a tiros, por volta das 19h30, quando se dirigia para casa. O crime ocorreu no Bairro Frei Damião. Há suspeitas de um “acerto de contas”.





Em Jaguaretama, no Vale do Jaguaribe, um crime com características de pistolagem ocorreu na noite de ontem a poucos metros de uma igreja católica. A vítima do assassinato foi identificada apenas pelo apelido de “Léo”.





Na localidade de Limoeiro Verde, na zona rural de São João do Jaguaribe, um homem conhecido por “Ném”, foi morto a tiros quando trafegava em sua motocicleta. Ele sofreu uma emboscada na estrada, sendo morto com vários tiros à queima-roupa.





Em Ubajara, na região da Serra da Ibiapaba, a Polícia registrou a localizado do cadáver de um homem identificado como Carlos Augusto dos Santos, 49 anos. O caso aconteceu na localidade de Sítio do Meio, na zona rural. Investigações tentam esclarecer a morte da vítima.





E no bairro da Expectativa, na periferia da cidade de Sobral, na zona Norte do estado, bandidos assassinaram, na manhã de ontem, um jovem de 23 anos, identificado como Francisco Álisson da Silva Rodrigues.





Grande Fortaleza





Um jovem, ainda não identificado, foi morto, a tiros, na noite desta terça-feira, no bairro Bom Jardim. O crime ocorreu na Rua Nova Conquista. A Polícia acredita que o crime está ligado à guerra entre facções que agem naquele setor da Capital.





Na Avenida L do Conjunto José Walter, em Fortaleza, Francimar Rodrigues da Silva, 21 anos, foi morto, a tiros, logo após desembarcar de um ônibus. Ele havia ido visitar familiares na Barra do Ceará e no retorno para casa acabou assassinado.





Bandidos armados invadiram uma residência na Rua Joaquim Machado, no Parque Itamaraty, em Messejana, e mataram com vários tiros um homem identificado por Olgiedes Pinheiro.





O estudante Ítalo Ferreira Farias, 21 anos, foi assassinado, a tiros, na noite passada, quando se divertia com amigos na quadra esportiva de uma escola pública, no bairro Marechal Rondon, no Distrito de Jurema, em Caucaia.





Também na noite desta terça-feira, outro jovem foi assassinado, a tiros, no bairro Pedra Branca, na periferia da cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





(Fernando Ribeiro)