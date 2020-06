Homem é preso em Fortaleza com mais de 100 fotos de pornografia infanto-juvenil no celular

O criminoso tem 59 anos e foi identificado pela polícia por meio de uma denúncia.

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (19), em um shopping de Fortaleza, por portar no celular um vasto material contendo cenas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.





De acordo com a delegada Yasmin Ximenes Pontes, da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente (Dceca), no celular do criminoso foram encontrados mais de 100 fotos de pornografia infanto-juvenil. O conteúdo foi localizado entre os arquivos deletados do aparelho.





O caso chegou ao conhecimento das autoridades policiais através de uma denúncia. Ainda segundo a delegada, o suspeito é casado e de classe média alta. "Vamos tirar da mente que há um perfil para um pedófilo, eles costumam ser acima de qualquer suspeita", disse Pontes





Armazenar e compartilhar conteúdo envolvendo situação de abuso ou exploração infanto-juvenil é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com pena de um a quatro anos de prisão. "Ele alegou que tinha uma compulsão, pediu desculpas durante a prisão, mas isso não o isenta dos seus crimes", afirmou a delegada.

Importância da denúncia





Yasmin Pontes reiterou a importância da denúncia e do acolhimento e proteção da criança vítima do abuso. "Nessa época de isolamento, os casos de abuso e exploração sexual aumentaram, principalmente nessa modalidade de arquivamento de conteúdo envvolvendo crianças e adolescente nessa situação. Por isso é importante a denúncia", disse.





(Diário do Nordeste)