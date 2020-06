INTERNAUTA FAZ SOLICITAÇÃO AO PREFEITO IVO GOMES

Internauta envia mensagem ao Blog Sobral 24 horas, solicitando ao Prefeito de Sobral, Ivo Gomes, a pavimentação asfáltica do trecho entre o Bairro Renato Parente e a avenida Perimetral.

Confira a íntegra da solicitação:

"Solicitamos a prefeito de Sobral e ao secretario de infraestrutura a recuperação e pavimentação asfáltica no trecho entre o Bairro Renato Parente e a Av. Perimetral, pois e um importante acesso a rodovia e ao distrito de Jordão e e as outras áreas da cidade sem a necessidade de passar pelo centro da cidade, pois o trecho está em péssimo estado e são aproximadamente 100 metros. Obra possível de ser realizada, agradecemos ao blog e em breve retornaremos o contato com imagens e videos para comprovar se a prefeitura realizou algo."