O prefeito de Itapajé, Dimas Cruz, autorizou que caixões retirados do cemitério municipal fossem jogados no lixão. Restos de madeira, mortalhas e ossos jogados sem nenhum respeito aos mortos.





As famílias da cidade estão se sentindo desrespeitadas por essa profanação e querem saber se o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), em Itapajé, ficará em silêncio.





Fonte: CN7