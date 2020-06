PRF e Adagri-CE apreendem 3 toneladas de alimentos com risco de contaminação em Caucaia (CE)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri-CE), apreendeu cerca de três toneladas de alimentos com risco de contaminação na noite desta quinta-feira (18). A ação ocorreu em Caucaia.





Por volta das 18h de ontem, no quilômetro 23 da BR-222, em Caucaia, agentes da PRF abordaram um caminhão Volkswagen 24.250. Ao realizarem a inspeção das documentações apresentadas pelo motorista, os policiais identificaram que havia diversos produtos de origem animal sendo transportados sem refrigeração.





Além de cortes de carne bovina, hambúrgueres, filés de peito e outros cortes de frango, mortadelas, presuntos e linguiças; no baú do caminhão também havia várias embalagens de produtos químicos, produtos de higiene pessoal e inseticidas.





Os agentes acionaram a Adagri-CE que foi até o local e indicou que os produtos refrigerados estavam sob risco de contaminação e deveriam ser destruídos. O resto da carga que não era perecível, ficou à disposição da empresa dona do caminhão.





Foram lavrados autos de infração de trânsito e autos de infração ao regulamento de produtos perigosos.





(PRF)