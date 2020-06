Secretário de Ciência do Ministério da Saúde diz que governadores inflam mortes por Covid-19 para receber recursos

Em entrevista à CNN Brasil, o nonovo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard, acusou governadores e prefeitos de inflacionar o número de mortos pela Covid-19 para receber mais recursos, destaca o site O Antagonista.





“O que nos preocupa é que alguns gestores públicos, lamentavelmente, estão se valendo dessa pandemia para trazer maior volume de recursos para seus estados e municípios. Assim, estão inflacionando o número de óbitos”, afirmou.





“Você sabe, eu sei, a população do Brasil sabe que existem centenas, milhares de pessoas que nunca tiveram sintoma nenhum da Covid-19, por alguma razão vieram a óbito. E daí no certificado está escrito que morreu de Covid. O que defendemos é um critério mais apurado para identificar quem são as vítimas.”





Em nota, os Secretários estaduais negaram tal prática e repudiaram a denúncia. O documento assinado pelo presidente do Conass, Alberto Beltrame, chama a declaração de leviana e afirma que a fala de Wizard “além de revelar sua profunda ignorância sobre o tema, insulta a memória de todas aquelas vítimas indefesas desta terrível pandemia e suas famílias.”





(República de Curitiba)