Witzel libera a volta de futebol, bares, restaurantes e shoppings a partir deste sábado no Rio de Janeiro

O governador Wilson Witzel dá início à flexibilização do isolamento no estado do Rio de Janeiro devido ao novo coronavíru s, destaca o G1.

O texto, assinado pelo governador Wilson Witzel, libera a reabertura parcial de bares, restaurantes e shoppings centers, mas a prefeitura da capital do estado, por exemplo, a ainda não autorizou a reabertura.





A volta do futebol e outros esportes de alto rendimento, desde que sem público, também está autorizada pelo governo do Estado.





Através das redes sociais, Wilson Witzel afirmou que com as medidas de isolamento adotadas até agora, milhares de vidas foram salvas. “Com as medidas restritivas que estabelecemos em 16 de março, e que começam a diminuir a partir deste sábado por decreto, salvamos mais de 46.000 vidas. Vamos seguir no enfrentamento ao Covid-19. E deixaremos hospitais de alta complexidade como legado para os próximos 5 anos”, disse o governador.





A partir deste sábado (6), estão autorizados a funcionar as seguintes atividades pelo Governo:





-Bares e restaurantes, com limite de 50% de sua capacidade (medida só seria permitida na fase 3 da prefeitura);





-shopping centers e centros comerciais, das 12h às 20h, com limitação de 50% da capacidade, garantindo fornecimento de álcool em gel 70%. As praças de alimentação também podem reabrir, obedecendo ao limite de 50% da capacidade. Áreas de recreação, cinemas e afins, no entanto, permanecerão fechados (medida só seria permitida na fase 2 da prefeitura);





-Equipamentos e pontos turísticos, como Cristo Redentor e Pão de Açúcar, também estão autorizados a abrir para o público, respeitando o limite de 50% de sua capacidade de lotação;





-organizações religiosas podem funcionar, desde que seja observada a distância de 1 metro entre as pessoas;





-parques, para a prática de esportes, desde que não haja aglomeração;





-atividades esportivas individuais ao ar livre, inclusive em praias e lagoas, preferencialmente próximo à residência;





-atividades esportivas de alto rendimento, como o futebol, desde que sem público e com os devidos protocolos de higienização (medida só seria permitida na fase 3 da prefeitura);





-atividades culturais de qualquer natureza no modelo drive-in;





-feiras livres de produtos de gênero alimentício, com restrições como distância de barracas de 1 metro e disponibilização de álcool 70%;





-retorno gradual do transporte intermunicipal de passageiros.





(R. Curitiba)