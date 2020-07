Apontada como affair de técnico do Flamengo, advogada se defende

Torcedores dizem que treinador estaria de saída do clube por relacionamento com Ana Paula Belinger.

As redes sociais foram tomadas nesta terça-feira com o suposto motivo que estaria forçando a saída de Jorge Jesus do Flamengo. De acordo com internautas, o treinador tem um caso com uma mulher no Brasil e, por isso, sua família estaria forçando o retorno a Portugal. A possível affair é Ana Paula Belinger, advogada que tem Jesus como um de seus clientes, que se defendeu das acusações: "Estou sendo covardemente caluniada e agredida".





Apesar de ser próxima do português, segundo ela, não se passa de um relacionamento profissional. Após a "enxurrada" de críticas e pressão que recebeu após a veiculação das informações, ela se manifestou, dizendo estar sendo "covardemente caluniada e agredida" por torcedores do Flamengo.





No vídeo, compartilhado por ela em uma conta profissional, Ana Paula iniciou se apresentando e mostrando sua trajetória, exaltando que saiu de uma família pobre e construiu uma carreira de sucesso: "Sou Ana Paula Belinger, advogada, empresária e hoje quero me apresentar para vocês. Meu pai era trocador de ônibus, minha mãe balconista de padaria e a minha avó é semi-analfabeta. Ainda, assim, eu consegui me formar numa das instituições mais renomadas do Rio de Janeiro", iniciou.





"Nas últimas 24 horas, venho sendo covardemente agredida e caluniada nas redes sociais. Por um momento, pensei em bloquear meu Instagram, encerrar as minhas contas nas redes sociais. Mas eu pensei em quantas mulheres são violentadas diariamente. Não só fisicamente, mas moralmente também".





"Decidi que meu Instagram e as minhas redes sociais continuarão públicas, como sempre foram. Porque eu quero que a nossa sociedade perceba o quando ela ainda é é machista. O quanto uma mulher como eu, que trabalha, é independente e que quer, sim, ter seu lugar no mundo, ela é subjugada. Não vou permitir isso. Não vou me acovardar como essas pessoas que tem me agredido tem feito".





Por causa das fotos e a proximidade com Jesus, Ana Paula recebeu inúmeras mensagens em seu Instagram a ameaçando, com algumas delas dizendo que "ela acabou com o Flamengo".





Torcedores rubro-negros até mesmo garantem que a esposa do treinador exige a volta do marido para Portugal para tentar reconstruir o casamento e ele se afastar de Ana Paula, com quem Ivone até mesmo já dividiu um voo.





Apesar disso, Jorge Jesus não é o único nome relacionado ao futebol que aparece em seu Instagram. Na rede social, ela já registrou momentos ao lado de Fábio Carille, ex-treinador do Corinthians e atualmente na Arábia Saudita.





Em outra foto, ela aparece ao lado de outro membro da comissão técnica do Flamengo, João de Deus, assistente e homem de confiança de Jorge Jesus desde que chegou ao Brasil. Os boatos surgiram após a negociação de uma possível volta de Jesus para o Benfica, onde brilhou no início da década.





Apesar da imprensa portuguesa noticiar que ele deve mesmo assumir o Benfica, o atual treinador do Flamengo ainda não se pronuncio se vai ou fica.





Via Correio do Povo