EXCELENTE NOTÍCIA: Hospital Regional Norte atinge a marca de 800 altas de pacientes com Covid-19

O Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, atingiu a marca de 800 altas para pacientes diagnosticados com Covid-19, neste domingo (12). A unidade conta com 206 leitos específicos para o tratamento da doença.





"Vermos os pacientes indo embora é muito gratificante. É uma alegria ver que eles estão curados e uma satisfação para nós profissionais saber que somos parte desse cuidado, desse processo", afirmou a coordenador do HNR, Etelvina Melo.





A médica infectologia Patrícia Batista Rosa, do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do HRN, afirma que a população deve continuar a seguir as orientações de distanciamento social. "Ainda não sabemos se existe um risco de recontaminação pelo Covid-19 e nem podemos prever quem ficará em estado grave. Além disso, apesar das altas, ainda temos um grande número de pacientes internados e muitos em estado grave. Se a população não respeitar as medidas de isolamento social, corremos o risco de ter alta na taxa de ocupação hospitalar".





