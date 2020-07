Ceará e Fortaleza vão ceder atletas da base para o Guarany de Sobral terminar o Campeonato Cearense

A equipe sobralense deve disputar a fase final do Estadual, mas dispensou todos os seus atletas no fim de março devido à crise financeira causada pela pandemia.





Ceará e Fortaleza vão ceder atletas de suas categorias de base para que o Guarany de Sobral possa terminar o Campeonato Cearense 2020. O Bugre dispensou seus jogadores no dia 23 de março devido às dificuldades financeiras causadas pela pandemia. Com duas rodadas faltando para o fim da 2ª fase do Estadual, o clube sobralense procurou Vovô e Leão para fazer uma parceria que beneficie todas as partes nesta reta final.





A iniciativa de usar jogadores do sub-20 do Ceará e do Fortaleza veio do próprio Guarany, que se reuniu com as diretorias dos clubes junto à Federação Cearense de Futebol (FCF), e conseguiu a aprovação para o "empréstimo".





Para Roberto Moreira, diretor das categorias de base tricolores, a parceria visa ajudar para que o Campeonato seja finalizado dentro de campo.





"Como o Guarany não tem jogadores, Fortaleza e Ceará concordaram em emprestar jogadores do sub-20. Marcelo Paz disse que não teria problema. O que queremos é que o Cearense termine. Ainda não houve a solicitação oficial. A folha era alta para a realidade deles e nesse período, eles dispensaram os atletas. Eles disseram que não iam contratar", disse Roberto.





A base do Leão deve ceder até 10 jogadores somente para a disputa do Cearense, pois o Brasileiro sub-20 já tem data para começar.





"O Fortaleza deve disputar a partir do dia 23 de setembro o Brasileiro sub-20 e vou precisar dos jogadores. O Guarany me pediu em torno de 7 a 10 jogadores e pedi que ele mandasse as posições", esclareceu o diretor.





Sandro Queiroz, gerente da base do Ceará, afirma que os jovens estão empolgados com a ideia e que aguarda apenas uma manifestação do clube sobralense quanto à data de apresentação.





"Vamos ceder de 6 a 8 atletas. Todos os atletas toparam. Já mandamos a relação de atletas para eles. Precisamos só que o Guarany determine uma data de apresentação", disse Sandro.





O Vovô deve ainda ceder um dos campos do CT de Itaitinga para que esses atletas possam treinar, visto que a cidade de Sobral ainda não tem autorização das autoridades públicas para o retorno dos treinamentos em campo.





"O Ceará vai ceder um dos campos de Itaitinga para eles treinarem pois Sobral não tem condições sanitárias. Ainda podemos ceder preparador físico e de goleiros. Isso mostra o nível de profissionalismo que Fortaleza e Ceará atingiram. Ainda podemos ceder preparador físico e de goleiros. Isso era algo, em anos anteriores, impensável", comemora o gerente alvinegro.





O Bugre está em 4º na tabela da 2ª fase do Cearense, com 10 pontos, e ainda deve jogar, nas últimas duas rodadas, contra Fortaleza e Barbalha.





Questionado quanto aos jogadores da base do Leão enfrentando o próprio clube na 6ª rodada, Roberto Moreira afirma que é uma oportunidade para os jovens mostrarem seu potencial e que devem atuar com a mesma força.





"Os jogadores emprestados tem a noção de que é uma vitrine. É importante para a carreira deles e vão dar o seu melhor", diz o diretor.





(Diário do Nordeste)

Foto Kid Jr