Cientistas descobrem anticorpo que pode ser a chave para vacina da Covid-19

Anticorpo descoberto não precisa de um nível alto de maturação para ser utilizado e pode resultar em uma resposta eficiente contra o vírus.

Segundo um estudo cientifico, publicado na revista Science, a proteína das espículas da Covid-19 é o principal antígeno (substância que desencadeia a produção de anticorpos) da doença. Para os cientistas, o anticorpo neutralizador pode ajudar no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus.





Para isto, os pesquisadores analisaram 294 anticorpos do SARS-CoV-2 e descobriram que o IGHV3-53 é o gene mais frequente para enfrentar o receptor da espícula.





Segundo os cientistas, o IGHV3-53 mostra "maturação de afinidade minima e alta potência", o que é promissor para a criação de uma vacina. Portanto, o anticorpo não precisaria de um alto nível de maturação para ser utilizado e pode resultar em uma resposta mais eficiente contra o coronavírus.





De acordo com o último relatório da OMS, há 23 vacinas em fase clínica de desenvolvimento e outras 140 estão passando por avaliações pré-clinicas. Dessas 163, apenas duas estão na fase 3 de testes: a da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e a chinesa Sinovac, ambas testadas no Brasil.





Contém informações da/o Exame