Concurso Guarda Municipal oferece 160 vagas de nível médio e salário de R$ 3.506,47

O concurso Guarda Municipal de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, segue com as inscrições abertas . No geral, são ofertadas 160 vagas, sendo 40 imediatas e 120 para formação de um cadastro reserva. Candidatos de nível médio, sem divisão entre homens e mulheres, e com idade mínima de 18 anos completos até a data da posse podem concorrer.





O responsável pela aplicação do exame será o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). A jornada de trabalho foi definida em 40 horas semanais e o salário-base em R$ 974,00. No entanto, quando somadas as gratificações, os ganhos podem chegar a R$ 3.506,47. As oportunidades também se estendem às pessoas com deficiência (PcD), na disponibilidade de 2 vagas imediatas.

Inscrições concurso Guarda Municipal vão até agosto





As inscrições para o certame acontecem no site do Instituto Selecon e vão até o dia 2 de agosto de 2020. Para concorrer, é necessário preencher o formulário de inscrição e gerar o boleto referente à taxa de inscrição. O valor pago é de R$ 80,00.





Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou doadores de sangue podem solicitar a isenção da cobrança. Para isso, basta preencher o requerimento eletrônico e fazer upload do comprovante de inscrição mais documento que confirme a situação até a data prevista em edital.





Quem pretende concorrer às vagas para PcD precisa informar o código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID e enviar, digitalmente, o laudo médico atestando a condição física.





Concurso Guarda Municipal terá cinco etapas





Interessados em participar da seleção devem ficar atentos ao conteúdo programático, assim como às etapas de seleção. O concurso da Prefeitura de São Gonçalo será divido em cinco fases: prova objetiva, exame de aptidão física, avaliação psicológica, exame médico e investigação social.





Para a prova objetiva, marcada para o dia 16 de agosto de 2020, os candidatos terão 3 horas para responder 80 questões de múltipla escolha acerca dos seguintes conhecimentos:





-Língua Portuguesa;

-Informática;

-Noções de Direito Constitucional, Penal, Processual Penal e Administrativo;

-Legislação Extravagante; e

-Conhecimentos Específicos: Legislação da GM/SG.





