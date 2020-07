UNINTA oferta novos cursos de pós-graduação em Gestão de Cidades e Arquitetura Hospitalar

Buscando ofertar conhecimento além da graduação para contribuir com o crescimento profissional, o Centro Universitário Inta (UNINTA), através da Pró-Reitoria de Educação Continuada, anuncia dois novos cursos de pós-graduação lato sensu. “Gestão de Cidades” e “Arquitetura Hospitalar” agora fazem parte das dezenas de cursos já disponíveis para inscrição.





Saiba mais sobre cada curso:





Gestão de Cidades – 402 horas





Voltado para profissionais com experiência ou interessados em atuar na administração pública, consórcios públicos e outras organizações sociais, o curso busca aprimorar conhecimentos para planejar e fomentar a sustentabilidade nas cidades.





Arquitetura Hospitalar – 404 horas





O público-alvo são engenheiros e arquitetos urbanistas que desejam especializar-se na área a fim de planejar e fomentar a sustentabilidade nos projetos hospitalares.





As aulas das pós-graduações do UNINTA ocorrem aos finais de semana, presencialmente. Seguindo os decretos das autoridades, os encontros estão suspensos e, por esta razão, as atividades estão ocorrendo de forma síncrona, online, até que haja liberação das aulas presenciais.





Para obter informações sobre inscrições e novas turmas destes e de outros cursos, basta entrar em contato pelos telefones (88) 9 9960.0124 ou 9 9833.0607 ou ainda através do e-mail pos@uninta.edu.br.