Desembargador que humilhou guardas passeia na rua, agora de máscara

Eduardo de Siqueira ficou conhecido por ofender guardas em vídeo.

O desembargador Eduardo Siqueira, que se negou a usar máscara de proteção e humilhou guardas municipais de Santos, em São Paulo, apareceu passeando pelas ruas da cidade – desta vez com o acessório de proteção.





Nas imagens que circulam nas redes, o magistrado está na companhia de dois homens mais jovens.





Após o episódio da abordagem, no último sábado (18), Siqueira se tornou alvo de uma ação no Conselho Nacional de Justiça por abuso de autoridade. Ele já tinha em seu histórico atitudes parecidas com a que teve com os guardas.





Em sua defesa, o desembargador afirmou que é “vítima de uma armação” e que o vídeo está fora de contexto.





– O vídeo é verdadeiro, o fato realmente aconteceu, mas foi tirado do contexto, que eu gostaria de esclarecer, para que seja considerado nesse verdadeiro julgamento público – ou melhor, linchamento – que se estabeleceu sobre a minha conduta, sem que a minha versão dos fatos seja conhecida – disse.





(Pleno News)