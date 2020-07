CRATEUENSE MORRE ATROPELADO POR CACHORRO EM SÃO PAULO; VÍDEO

Um crateuense veio a óbito na noite de sexta (17) em São Paulo, vítima de um acidente. De acordo com informações, a vítima foi o Sr. Antônio Rodrigues Linhares, conhecido como "Toinho", ele tinha 48 anos, filho de José Linhares da Costa e Maria Neusa Rodrigues Linhares. Toinho morava em São Paulo há vários anos, porém, era natural de Crateús, da região de Carrapateiras.





Segundo informações, há 16 anos que ele não vinha ao município de Crateús e segundo o que apurou a nossa reportagem, ele estava retornando do trabalho a pé, caminhando por uma calçada, quando foi atropelado por um cachorro. A vítima sofreu uma forte pancada na cabeça e foi levado para o hospital, onde ficou internado em estado grave. Lamentavelmente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Toinho era da tradicional família Linhares de Carrapateiras, inclusive já planejava viajar no final do ano para visitar seus familiares.





Em um vídeo que circula nas redes sociais dá para ver o momento exato em que o cidadão sofreu o acidente. Pêsames à família enlutada.

Com informações de Tony Sales