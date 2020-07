Deputado Moses sofre ataque de fake news após votação

O deputado federal Moses Rodrigues, foi vítima de uma notícia falsa - Fake news, neste final de semana, após participar de votação na Câmara Federal que regula o Auxílio Emergencial para as pessoas que foram afetadas por conta da pandemia do novo coronavírus. O deputado votou contra um projeto que prometia, sem justifica, parcelas do Auxilio Emergencial até o mês de dezembro.





Como não havia uma justificativa de onde viria os recursos, o deputado Moses e outros dez deputados cearenses, entenderam que o projeto era inconstitucional.





Segue a lista dos deputados que rejeitaram o projeto que era inconstitucional:





AJ Albuquerque (PP-CE)

Capitão Wagner (PROS-CE)

Danilo Forte (PSDB-CE)

Deuzinho Filho (REPUBLICANOS-CE)

Domingos Neto (PSD-CE)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Genecias Noronha (SOLIDARIEDADE-CE)

Heitor Freire (PSL-CE)

Júnior Mano (PL-CE)

Moses Rodrigues (MDB-CE)

Pedro A Bezerra (PTB-CE)