PMs DO RAIO PRENDEM HOMEM EM FLAGRANTE APÓS ROUBO EM FARMÁCIA NO CENTRO DE SOBRAL

Na noite de sábado (18), a Equipe RAIO 05 realizava patrulhamento na área central da cidade, quando foi acionada para um assalto em andamento a uma farmácia na Avenida Dom José.





De imediato os militares se deslocaram e conseguiram interceptar o assaltante, e apreender um revólver calibre 38 com cinco munições intactas no interior do estabelecimento comercial, além de uma motocicleta Yamaha YBR com queixa de roubo.





Antônio Michael Sales da Silva, 27 anos, foi preso em flagrante e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral.





Com informações de Sobral 190