General Eduardo José Barbosa sobre Gilmar Mendes: “Ele é conhecido como o ministro que mais soltou corruptos”

Em entrevista à Revista Valor, o general Eduardo José Barbosa, presidente do Clube Militar, comentou sobre a fala de Gilmar Mendes, que usou o termo “genocídio” para criticar a atuação dos militares no combate da Covid-19 no Brasil.





Gilmar havia dito:





“Não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer: a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso pôr fim a isso”.





Em resposta, o general José Barbosa repudiou a declaração, disse que a fala é criminosa e ainda complementou: “ele [Gilmar] é conhecido como o ministro que mais soltou corruptos no Brasil”, afirmou.





Sobre o fato de que um general ocupa o Ministério da Saúde, ele respondeu utilizando o exemplo do próprio STF: “Dos 11 que tem lá, nove nunca foram nem juízes. Gilmar Mendes é um deles. Um, inclusive, era advogado de um partido político”, disse.





(R. Curitiba)