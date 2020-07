BANDIDO ATIRA NOS POLICIAIS DO RAIO E SE DÁ MAL!

Uma troca de tiros entre suspeitos de assaltos e policiais militares terminou em morte na noite deste domingo (19) na zona Sul de Fortaleza. Bandidos armados dispararam tiros contra policiais militares que faziam rondas nas ruas do Grande Bom Jardim. Foi pedido reforço e no confronto armado, um dos delinqüentes acabou baleado e morto. Uma arma de fogo, com várias munições, foi apreendida.





O fato ocorreu por volta das 19 horas deste domingo quando a Polícia tentou abordar um carro modelo Corsa que era ocupado por quatro suspeitos. Após os desconhecidos terem desobedecido à ordem de parada, teve início uma perseguição policial com tiroteio.





No cruzamento das ruas Itu e Luminosa, os suspeitos voltaram a trocar tiros com policiais, desta vez, com uma equipe do Comando CPRaio. Um dos bandidos foi baleado enquanto os comparsas conseguiram escapar do cerco. O homem ferido foi socorrido pela Polícia para um hospital da região, mas não resistiu. Sem documentos, ele não foi identificado.





A arma apreendida com os suspeitos e o veículo em que eles estavam foram apreendidos e encaminhados à delegacia de plantão na área onde o fato ocorreu.





Outro confronto





Um homem foi preso e outro saiu baleado após um confronto entre militares do Raio e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, em Juazeiro do Norte. O fato aconteceu por volta das 23h20min de sábado (18), no bairro Triangulo após denuncias de populares da comercialização de entorpecentes naquela localidade.





Os PMs ao chegarem ao endereço indicado foram recebidos à bala por um individuo que estava na calçada, o qual após efetuar o tiro correu para dentro da residência. Os PMs efetuaram o cerco ao imóvel onde nos fundos da casa, apareceu mais suspeitos que iniciaram novos disparos contra os policiais, que revidaram.





Após cessar a troca de tiros, os militares capturaram um dos homens dentro da residência. Após saturação no perímetro os policiais foram informados da fuga de um individuo de nome “Vanderson” e que outro apelidado por “Gegê”, havia sido baleado e socorrido por populares ao Hospital Regional do Cariri vindo a ser submetido a intervenção cirúrgica.





Na residência foram apreendidos, R$ 75,00 em dinheiro, um cordão dourado, vinte e seis balinhas de maconha, um revólver com capacidade 06, uma escopeta CBC Calibre 12, capacidade para um tiro, dezesseis munições intactas, e seis deflagradas e um aparelho celular.





Na sequência, os policiais foram informadas via Ciops que o indivíduo socorrido ao HRC estava na posse de 16 munições de calibre 38 intactas nos bolsos de sua bermuda. Os militares se deslocaram ao Hospital e recolheram as munições, que juntamente com os itens apreendidos na residência onde se deu o início da ocorrência foram apresentados junto com o homem preso na delegacia regional de Juazeiro do Norte para serem feitos os procedimentos cabíveis.





