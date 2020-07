Corpo de homem é resgatado quase 24 horas desaparecido em açude de Hidrolândia

Quase 24 horas depois, mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Crateús conseguiram, no começo da tarde desta segunda-feira (20), localizar e resgatar o corpo de Valdir Vieira Carvalho, 54, que se afogou em um açude na localidade de Lajeiro dos Patos, próximo ao distrito de Conceição, zona rural de Hidrolândia.





O homem, que costumava ingerir bebida alcoólica com frequência, foi visto pela última vez ontem (19) por volta do meio-dia, com algumas garrafas de bebida. Em seguida, ele entrou para tomar banho no local, considerado um açude de médio porte, e não mais emergiu nas águas.





Populares e equipes da Polícia Militar e Guarda Municipal acompanharam as buscas durante toda a manhã. O corpo de Valdir será removido para o núcleo da Perícia Forense de Canindé.





(A Voz de Sta. Quitéria)