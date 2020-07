MOTORISTA PERDE CONTROLE DO CARRO E INVADE CASA EM GUARACIABA DO NORTE

Moradores de uma residência localizada na rua Senador Catunda em Guaraciaba do Norte levaram um susto na madrugada desta segunda (20). Um veículo Corolla desgovernado invadiu a casa onde também funciona um espaço terapêutico (Gautama Terapias Holísticas). O acidente aconteceu por volta de 01h00 e felizmente ninguém se machucou. De acordo com Jamson Lemos, morador da casa, o motorista alegou que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um cachorro, momento em que se chocou contra o imóvel.





O impacto foi tão forte que os dois airbags foram ativados e a destruição só não foi maior porque o portão e uma coluna absorveram o choque.





Ainda de acordo com o morador, uma lâmpada de um poste que fica quase em frente à casa está queimada há mais de uma semana e isso pode ter dificultado a visão do motorista, o qual se comprometeu a ressarcir todos os danos materiais.





Equipes da Polícia Militar e Demutran estiveram no local para os procedimentos cabíveis.





(Ibiapaba 24 horas)