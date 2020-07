É melhor conviver com fake news do que com censura, diz General Heleno

O ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) disse nesta 2ª feira (20.jul.2020) se preocupar com a possibilidade de o projeto de lei das fake news cercear a liberdade de imprensa no país. Segundo ele, é “impossível” fiscalizar todas as postagens em redes sociais, e é “melhor conviver com as fake news do que com a censura“.





“É preciso ter muito cuidado para que isso não seja 1 instrumento de cerceamento da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, porque é lógico: é melhor conviver com isso do que conviver com censura”, declarou o general.





A declaração foi dada em entrevista ao programa Os Pingos Nos Is, da rádio Jovem Pan.