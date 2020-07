Felipe Neto critica Ucrânia e embaixador rebate: “Estude”

Youtuber disse que Ucrânia é governada por neonazistas.

O youtuber Felipe Neto foi corrigido publicamente pelo embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostyslav Tronenko, após dizer que o país é governador por “neonazistas”. No episódio, o produtor de conteúdo defendeu a suspensão das contas de apoiadores de Jair Bolsonaro e exemplificou citando um tuíte de Bernardo Kuster, aliado de Bolsonaro, defendendo a “ucranização” do Brasil.





– Ucrânia foi tomada pelo partido neonazista Pravy Sektor, com o braço armado UPA. Usam revisionismo para reescrever a história e sua participação na perseguição a judeus, poloneses e outras minorias ali – comentou.





Em seguida, Felipe foi corrigido pelo embaixador Tronenko, que ainda sugeriu que ele “estudasse” sobre o assunto antes de fazer comentários.





– Sua afirmação é desconexa e absurda. Neo-nazistas não estão no poder em meu país e creio que antes de falar sobre um tema tão polêmico claramente usando termos que repercutem no cenário político brasileiro atual, o senhor deveria estudar um pouco sobre – escreveu Tronenko, anexado textos que poderiam servir para Felipe. (Pleno News)