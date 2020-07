Tragédia na BR-222: Hilux bate de frente em caminhão e deixa 2 mortos em Caucaia

Duas pessoas morreram em um trágico acidente de trânsito ocorrido na noite desta sexta-feira (24), no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o desastre aconteceu na rodovia BR-222, na altura do Distrito de Boqueirão. Uma colisão frontal aconteceu ali envolvendo uma caminhonete modelo Hilux e um caminhão no momento em que o primeiro veículo tentou uma ultrapassagem. A batida foi forte e as vítimas ficaram presas nas ferragens.





Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-CE), do Quartel do Icaraí, e ambulâncias do Samu-Caucaia e Samu-Fortaleza foram mobilizadas para atender à ocorrência e em apoio às equipes da PRF. De acordo com a Polícia, o motorista e um passageiro da Hilux morreram presos nos destroços da caminhonete, enquanto um terceiro ocupante do mesmo veículo foi resgatado e transferido para Fortaleza, sendo encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro).





Resgate





Familiares das vítimas informaram que a Hilux trafegava no sentido Interior-Capital. No veículo estavam o motorista, de 22 anos, dono de uma oficina que faz reparos em máquinas pesadas e dois funcionários. Eles retornavam da cidade de Tianguá (a 314Km de Fortaleza). O mecânico e um dos seus funcionários morreram na hora. O terceiro ocupante da Hilux ficou preso nas ferragens até que bombeiros do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS), cortassem as serragens com serras elétricas e um desencarcerador hidráulico e possibilitassem sua retirada.





A PRF informou também que, apesar da batida forte e frontal, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local do desastre. Pedaços e peças da Hilux, assim como óleo, se espalharam pela pista.





Os corpos das vítima – completamente mutilados – foram recolhidos pela equipe de rabecão da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





A identidade das vítimas não foi revelada pelas autoridades no local do desastre.





(Fernando Ribeiro)