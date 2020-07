Prefeito suspeito de "roubar" dinheiro público da coleta do lixo é afastado do cargo pela Justiça

O prefeito de Antonina do Norte, município localizado na Região Sul do estado do Ceará (a 473Km de Fortaleza), Francisco Evandro Arrais de Almeida, 52 anos, foi afastado do cargo nesta sexta-feira (24), por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE-CE). Ele deverá permanecer foram da gestão pelo prazo mínino de seis meses (180 dias) e neste período está proibido de sequer entrar no prédio da Prefeitura ou de qualquer outro órgão municipal.





O afastamento do gestor foi determinado pela Justiça a pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), que investiga fraudes em licitações naquele Município. O desembargador Jorge Henrique Holanda Silveira, presidente da 3ª Câmara Criminal do TJ, deferiu o pedido do MP feito através da Procuradoria de Combate aos Crimes Contra a Administração Pública (Procap).





Evandro Arrais é investigado pelo Ministério Público desde o ano passado, sob suspeita de desvio de dinheiro público em licitações fraudadas com o objetivo de enriquecimento ilícito e outros delitos.





Muito dinheiro





No dia 28 de agosto do ano passado, o prefeito e outros membros da gestão administrativa de Antonina do Norte foram “alvos” de uma operação policial desencadeada naquela cidade, que resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão.





Na casa do prefeito, policiais civis encontraram, nada menos, que R$ 260 mil em espécie que estavam guardados em um cofre. O dinheiro foi apreendido pela Polícia e entregue à Justiça, que determinou uma investigação mais profunda sobre a sua origem.





A operação sobre o desvio de dinheiro nas licitações atingiu, além do prefeito de Antonina do Norte, o secretário municipal de Obras, Antônio Neto da Silva; e vários empresários, donos das empresas vencedoras dos certames. O caso tramita em segredo de Justiça na Procap.





De acordo com aquele órgão, os indícios colhidos nas investigações apontam crimes como: fraudes através de inexecução contratual (obras ou serviços não realizados) e sobrepreço. O crime teria sido praticado em licitações para a coleta de lixo da cidade. O prefeito nega.





Saiba mais: Francisco Evandro Arrais de Almeida (Evandro Arrais) foi eleito prefeito do Município de Antonina do Norte pela coligação “Antonina do Norte, Cada Vez Melhor”, obtendo nas urnas 3.225 votos, o que representou 59,2 por cento dos votos válidos. Foi candidato pelo partido Solidariedade (SD).





