MATANÇA EM FORQUILHA: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO EDMUNDO RODRIGUES

Na manhã deste domingo (26), foi registrado mais um homicídio a bala no município de Forquilha. Informações dão conta de que um homem identificado por "Negão dos Irracionais" foi morto com vários tiros, a cena sangrenta ocorreu no Bairro Edmundo Rodrigues.





A Polícia Militar compareceu no local, onde realizou os procedimentos de praxes. A Perícia recolheu o corpo para se periciado no IML de Sobral.





Após a ação delituosa, os autores do crime fugiram, tomando destino desconhecido.





A Polícia Civil irá instaurar um inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime.





(Blog Tiro e Queda Notícias)